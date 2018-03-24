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10:01, 24 марта 2018 267
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В Рязанской области осудят мужчину, до смерти избившего мать

В Рязанской области осудят мужчину, до смерти избившего мать

В Рязанской области осудят жителя Милославского района, до смерти избившего мать. Об этом сообщил сайт райсуда.

Случай произошел в октябре 2017 года. Пьяный мужчина был в доме со своей матерью. Между ними произошел словесный конфликт, на почве которого он ударил женщину руками и ногами несколько раз.

Через некоторое время потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Суд взял мужчину под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, заседания по которому проходили 19, 20, 23 марта 2018 года.

Суд допросил свидетелей, исследовал доказательства в материалах дела. На заседании 23 марта адвокат заявил ходатайство о вызове и допросе экспертов, которое удовлетворили.

Заседание отложили на 11 апреля этого года.


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