В Рязанской области осудят мужчину, до смерти избившего мать

В Рязанской области осудят жителя Милославского района, до смерти избившего мать. Об этом сообщил сайт райсуда.
Случай произошел в октябре 2017 года. Пьяный мужчина был в доме со своей матерью. Между ними произошел словесный конфликт, на почве которого он ударил женщину руками и ногами несколько раз.
Через некоторое время потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Суд взял мужчину под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, заседания по которому проходили 19, 20, 23 марта 2018 года.
Суд допросил свидетелей, исследовал доказательства в материалах дела. На заседании 23 марта адвокат заявил ходатайство о вызове и допросе экспертов, которое удовлетворили.
Заседание отложили на 11 апреля этого года.