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19:40, 24 марта 2018 323
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Рязанцам покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации

Рязанцам покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации

Рязанцам покажут лучшие работы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF-2018.

В программе участвовали 126 фильмов, для российской премьеры были выбраны 12 из них.

«Картины представят основные тренды независимой анимации, позволят зрителю побывать в космосе, Англии 80-х, на Северном полюсе, встретится лицом к лицу с обаятельными персонажами и вспомнить, что у воображения нет границ», — отметили организаторы.

Показы пройдут 6 и 7 апреля в «108 Cafe Shop», а также 8 апреля в ресторане «Небо». Начало в 19:00.


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