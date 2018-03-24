Рязанцам покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации

Рязанцам покажут лучшие работы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF-2018.
В программе участвовали 126 фильмов, для российской премьеры были выбраны 12 из них.
«Картины представят основные тренды независимой анимации, позволят зрителю побывать в космосе, Англии 80-х, на Северном полюсе, встретится лицом к лицу с обаятельными персонажами и вспомнить, что у воображения нет границ», — отметили организаторы.
Показы пройдут 6 и 7 апреля в «108 Cafe Shop», а также 8 апреля в ресторане «Небо». Начало в 19:00.