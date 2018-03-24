Митрополит Марк возглавил литургию в рязанском храме. Видео

В субботу, 24 марта, митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Благовещенском храме города Рязани. Об этом сообщили на
«На пятой седмице Великого поста святая церковь торжественно совершает молебное пение Акафиста, или благодарственной Похвалы Пресвятой Богородицы», — отметили в сообщении.
После литургии митрополит рассказал, что среди людей, приходящих в храм, можно заметить два разных настроя. Первый свойственен тем, кто редко ходят в храм, они приходят и просят помощи в своих житейских, «земных» делах.
По его словам, другой настрой — чрезмерное «копание» в себе, когда человек сосредотачивает на своих грехах все свое внимание.
«А главный настрой, который должен быть у нас, особенно когда мы идем на Божественную литургию — это благодарение. Ведь Таинство, которое совершается за литургией, называется Евхаристией, а Евхаристия в переводе с греческого — „благодарение“.Официальный сайт Рязанской Епархии», — закончил митрополит Марк.