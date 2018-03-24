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11:51, 24 марта 2018 109
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Курсанты Академии ФСИН встретились с Героями России

Курсанты Академии ФСИН встретились с Героями России

Курсанты Академии ФСИН встретились с Героями России в рамках проекта «Встреча с легендой». Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Гостями Академии стали испытатель Московского института медико-биологических проблем Сергей Нефедов и летчик-космонавт Анатолий Иванишин.

Сергею Нефедову звание Героя России присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытаниях, связанных с освоением космического пространства. Анатолий Иванишин получил звание Героя России и знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда». Российский космонавт-испытатель рассказал студентам о полетах, первый из которых произошел на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-22» в ноябре 2011 — апреле 2012 года к Международной космической станции, второй — в июле-октябре 2016 года. Его Иванишин совершил в роли командира ТПК «Союз МС-01» и бортинженера экипажа МКС-48/49.

Сергей Нефедов также рассказал студентам о встрече с Юрией Гагариным, и «даже о том, что было многие годы засекречено».

Студенты могли вживую пообщаться с гостями. Их поблагодарили за встречу и пожелали здоровья, мира и добра.

Фото пресс-службы Академии


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