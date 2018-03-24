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13:30, 24 марта 2018 438
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Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев

Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев

Рязанские приставы выдворили за пределы страны четырех иностранцев, которые отправились домой за свой счет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

В пятницу, 23 марта, четыре уроженца Узбекистана отправились в родную страну из международного аэропорта «Домодедово» прямым рейсом «Москва — Ташкент».

Мужчин выдворили за административные правонарушения. Их привлекли по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), а также части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда).

Благодаря тому, что иностранцев удалось выдворить за их счет, экономия госбюджета составила около 50 тысяч рублей.

В течение пяти лет им будет запрещен въезд на территорию России.

Фото пресс-службы регионального УФССП


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