Ежегодно в Рязанской области пропадают около двухсот детей. Об этом сообщили на
В сообщении отметили, что около 30% - это самовольные побеги детей из детских домов и школ-интернатов. Однако, фактов таких уходов из-за совершенного против несовершеннолетних преступлений не установлено.
Побег ребенка и нахождение его в незнакомой среде создает опасность для его жизни и здоровья. «В этой связи выявление и бескомпромиссное устранение причин и условий, способствующих уходам детей, отнюдь не меньшая задача, стоящая перед следственным комитетом сегодня, нежели пресечение и расследование преступлений», — отметили в сообщении.