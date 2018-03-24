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17:29, 24 марта 2018 426
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Ежегодно в Рязанской области пропадают около двухсот детей — следователи

Ежегодно в Рязанской области пропадают около двухсот детей — следователи

Ежегодно в Рязанской области пропадают около двухсот детей. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

В сообщении отметили, что около 30% - это самовольные побеги детей из детских домов и школ-интернатов. Однако, фактов таких уходов из-за совершенного против несовершеннолетних преступлений не установлено.

Побег ребенка и нахождение его в незнакомой среде создает опасность для его жизни и здоровья. «В этой связи выявление и бескомпромиссное устранение причин и условий, способствующих уходам детей, отнюдь не меньшая задача, стоящая перед следственным комитетом сегодня, нежели пресечение и расследование преступлений», — отметили в сообщении.


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