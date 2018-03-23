Житель Кораблина пришел в магазин с мамой, чтобы вернуть деньги за кражу четырех бутылок коньяка. Об этом сообщила
23-летний мужчина на глазах у продавца взял с витрины четыре бутылки коньяка «Старейшина», «Трофейный» и «Барклай де Толли"и убежал. Сумма ущерба составила 2 тысячи 471 рубль.
Часть спиртного он выпил с приятелем, часть потерял. «Впоследствии о краже коньяка он рассказал своей маме, которая вместе с ним сходила в магазин и заплатила в кассу магазина за украденный им коньяк, возместив тем самым причиненный ущерб», — говорится в сообщении.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). При назначении наказания суд учел, что обвиняемый компенсировал ущерб. Но было и отягчающее обстоятельство — в момент преступления кораблинец был пьян.
В итоге 23-летнего любителя коньяка приговорили к двум годам условно и двум годам обязательных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства