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20:33, 23 марта 2018 114
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Житель Кораблина пришел в магазин с мамой, чтобы вернуть деньги за кражу четырех бутылок коньяка

Житель Кораблина пришел в магазин с мамой, чтобы вернуть деньги за кражу четырех бутылок коньяка

Житель Кораблина пришел в магазин с мамой, чтобы вернуть деньги за кражу четырех бутылок коньяка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

23-летний мужчина на глазах у продавца взял с витрины четыре бутылки коньяка «Старейшина», «Трофейный» и «Барклай де Толли"и убежал. Сумма ущерба составила 2 тысячи 471 рубль.

Часть спиртного он выпил с приятелем, часть потерял. «Впоследствии о краже коньяка он рассказал своей маме, которая вместе с ним сходила в магазин и заплатила в кассу магазина за украденный им коньяк, возместив тем самым причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). При назначении наказания суд учел, что обвиняемый компенсировал ущерб. Но было и отягчающее обстоятельство — в момент преступления кораблинец был пьян.

В итоге 23-летнего любителя коньяка приговорили к двум годам условно и двум годам обязательных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства


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