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14:22, 23 марта 2018 132
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За год камеры в Рязанской области зафиксировали миллион нарушений ПДД

За год камеры в Рязанской области зафиксировали миллион нарушений ПДД

За 2017 год камеры в Рязанской области зафиксировали миллион нарушений ПДД. Данные о реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения» опубликовали на сайте правительства в пятницу, 23 марта.

Система направила постановления об административных правонарушениях на сумму 581 681 800 рублей, часть из них (368 008 924 рублей) нарушители уже оплатили.

Отметим, что всего в регионе установлено 78 стационарных камер, пять рубежей фиксации нарушений ПДД крупногабаритных машин и 11 многофункциональных комплексов.


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