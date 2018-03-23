За год камеры в Рязанской области зафиксировали миллион нарушений ПДД

За 2017 год камеры в Рязанской области зафиксировали миллион нарушений ПДД. Данные о реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения» опубликовали на сайте правительства в пятницу, 23 марта.
Система направила постановления об административных правонарушениях на сумму 581 681 800 рублей, часть из них (368 008 924 рублей) нарушители уже оплатили.
Отметим, что всего в регионе установлено 78 стационарных камер, пять рубежей фиксации нарушений ПДД крупногабаритных машин и 11 многофункциональных комплексов.