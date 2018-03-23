В Рязанской области руководителя ветстанции осудят за присвоение премий

В Рязанской области руководителя ветеринарной станции осудят за хищение средств организации. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
С марта 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемый, являясь руководителем Сараевской районной ветеринарной станции, «использовал свои должностные полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами».
Обвиняемый вклчючал себя в приказы о поощрении работников учреждения и законно получал деньги. Всего таким образом он получил 30 тысяч 531 рубль 92 копейки.
В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части статьи 160 УК РФ и направили в суд.