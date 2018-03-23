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8:33, 23 марта 2018 580
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В Рязани задержали закладчицу синтетики

В Рязани задержали закладчицу синтетики

В Рязани задержали 29-летнюю местную жительницу, которая распространяла в городе наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина распространяла синтетику с помощью закладок в различных районах Рязани. Несмотря на способы «конспирации», используемые рязанкой, полицейские установили ее приметы и маршрут передвижения.

Злоумышленницу задержали на улице Островского во время закладывания наркотиков в тайники. У женщины изъяли несколько свертков с наркотическим средством — производным N-метилэфедрона массой более 8,3 граммов.

Аналогичные тайники полиция обнаружила на улицах Советской Армии, Новоселов, Гагарина и Черновицкой. Общий вес изъятого наркотика составил 13 граммов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Проводится расследование.


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