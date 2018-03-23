В Рязани отпраздновали Международный День кукольника. Фото

В среду, 21 марта, в Рязани отпраздновали Международный День кукольника. Мероприятие прошло в Рязанском театре кукол.
Кукольников посетили ученики школы №40, для них работали три интерактивные площадки, где разыгрывали мини-представления для детей.
На празднике наградили лауреатов и участников проекта «Дневник театрального зрителя». Лауреатов выбрали в номинациях «Самый театральный класс» и «Лучший дневник театрального зрителя».
Все участники получили дипломы, а родители и педагоги — благодарственные письма от театра.
«Школьники представили яркие по форме театральные дневники», — рассказал художественный руководитель театра Валерий Шадский. — «Есть удивительные по мысли и содержанию дневники, наполненные точно подмеченными в спектакле деталями. Есть дневники с произведениями, которые достойны опубликования. Это еще раз подтверждает, что человечество придумало театр не напрасно, потому что он помогает нам становиться по-настоящему интересными людьми».
В заверешении гостям праздника показали спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино».