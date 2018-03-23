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9:00, 23 марта 2018 521
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В Рязани отпраздновали Международный День кукольника. Фото

В Рязани отпраздновали Международный День кукольника. Фото

В среду, 21 марта, в Рязани отпраздновали Международный День кукольника. Мероприятие прошло в Рязанском театре кукол.

Кукольников посетили ученики школы №40, для них работали три интерактивные площадки, где разыгрывали мини-представления для детей.

На празднике наградили лауреатов и участников проекта «Дневник театрального зрителя». Лауреатов выбрали в номинациях «Самый театральный класс» и «Лучший дневник театрального зрителя».

Все участники получили дипломы, а родители и педагоги — благодарственные письма от театра.

«Школьники представили яркие по форме театральные дневники», — рассказал художественный руководитель театра Валерий Шадский. — «Есть удивительные по мысли и содержанию дневники, наполненные точно подмеченными в спектакле деталями. Есть дневники с произведениями, которые достойны опубликования. Это еще раз подтверждает, что человечество придумало театр не напрасно, потому что он помогает нам становиться по-настоящему интересными людьми».

В заверешении гостям праздника показали спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино».


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1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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