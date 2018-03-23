В Рязани напали на разносчика пиццы. Об этом сообщила
В полицию позвонил 23-летний курьер одного из рязанских кафе и рассказал, что приехад в Борки, выполняя заказ по доставке пиццы. Из частного дома вышли трое мужчин, «один из которых направил на него предмет, похожий на пистолет» и потребовал отдать пиццу.
На место происшествия приехали правоохранители и задержали нападавшего. Им оказался неработающий 42-летний мужчина, ранее судимый за кражу. У него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм.
Выяснилось, что злоумышленник в компании знакомых распивал спиртное. Денег у мужчин больше не было и один из них решил «добыть пищу криминальным способом».
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленника взяли под стражу.