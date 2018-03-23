Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:19, 23 марта 2018 307
 0    0

В Рязани напали на разносчика пиццы

В Рязани напали на разносчика пиццы

В Рязани напали на разносчика пиццы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонил 23-летний курьер одного из рязанских кафе и рассказал, что приехад в Борки, выполняя заказ по доставке пиццы. Из частного дома вышли трое мужчин, «один из которых направил на него предмет, похожий на пистолет» и потребовал отдать пиццу.

На место происшествия приехали правоохранители и задержали нападавшего. Им оказался неработающий 42-летний мужчина, ранее судимый за кражу. У него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм.

Выяснилось, что злоумышленник в компании знакомых распивал спиртное. Денег у мужчин больше не было и один из них решил «добыть пищу криминальным способом».

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленника взяли под стражу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:35, 23 марта 2018
Во Франции сторонники ИГ захватили супермаркет, два человека погибли
14:19, 23 марта 2018
В Рязани напали на разносчика пиццы
13:14, 23 марта 2018
В Ухолове задержали подозреваемого в убийстве
12:44, 23 марта 2018
Появилось видео дебоша в рязанской маршрутке 1
12:32, 23 марта 2018
Пьяные рязанцы разгромили маршрутку 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 091
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 22 612
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
14:05, 22 марта 2018 21 783
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 4
17:52, 13 марта 2018 20 494
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 230
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум