В Орешке обновят воду и песок

К пляжному сезону в Ореховом озере обновят воду и поменяют песок. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил и.о.главы адмнистрации Сергей Карабасов.
«Мы хотим создать качественное общественное пространство, куда люди смогут прийти с детьми, где можно провести городские мероприятия, а летом купаться и отдыхать на пляже. Также здесь будет предусмотрено создание лыжных трасс через лесную зону», — сказал Карабасов.
Как он отметил, в ближайшее время на территории озера заменят старое оборудование.
Напомним, согласно Генеральному плану на территории Лесопарка