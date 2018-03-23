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10:49, 23 марта 2018 386
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В Новомичуринске в столкновении двух легковушек пострадала пенсионерка

В Новомичуринске в столкновении двух легковушек пострадала пенсионерка

В Новомичуринске столкнулись Hyundai Creta и Renault Logan, пострадала пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 22 марта, около 7:40 на нерегулируемом перекрестке улицы Промышленной и улицы Строителей. 33-летняя жительница Рязанской области на Hyundai Creta, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу Renault под управлением 60-летнего водителя, который ехал по «главной». В результате машины столкнулись.

В аварии пострадала 63-летняя пассажирка Renault. Женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали.


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