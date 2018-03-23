В Новомичуринске в столкновении двух легковушек пострадала пенсионерка

В Новомичуринске столкнулись Hyundai Creta и Renault Logan, пострадала пенсионерка. Об этом сообщила
ДТП произошло в четверг, 22 марта, около 7:40 на нерегулируемом перекрестке улицы Промышленной и улицы Строителей. 33-летняя жительница Рязанской области на Hyundai Creta, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу Renault под управлением 60-летнего водителя, который ехал по «главной». В результате машины столкнулись.
В аварии пострадала 63-летняя пассажирка Renault. Женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали.