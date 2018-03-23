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14:55, 23 марта 2018 438
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Рязанских пенсионеров научат финансовой грамотности

Рязанских пенсионеров научат финансовой грамотности

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В региональном отделении Центрального банка стартовал проект «Финансовые мудрецы», в рамках которого рязанских пенсионеров научат основам финансовой грамотности. В пятницу, 23 марта, здесь прошло мероприятие с участием первой группы обучающихся.

В нее вошли 150 человек. Для них провели конкурсы, темой которых стали финансы. В первом пенсионеры разбились на группы и соревновались на время в собирании пазла с изображением пятитысячной купюры. Затем участники отгадывали названия музыкальных композиций и содержимое черного чемоданчика. Все победители получили в подарок настоящие монеты номиналом 25 рублей, выпущенные Центробанком в этом году.

Во время обучения организаторы «Финансовых мудрецов» также проведут семинары и лекции по основам финансовой грамотности, научат пенсионеров, как обращаться за госуслугами и как защититься от мошенников.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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