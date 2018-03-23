Рязанских пенсионеров научат финансовой грамотности

В региональном отделении Центрального банка стартовал проект «Финансовые мудрецы», в рамках которого рязанских пенсионеров научат основам финансовой грамотности. В пятницу, 23 марта, здесь прошло мероприятие с участием первой группы обучающихся.
В нее вошли 150 человек. Для них провели конкурсы, темой которых стали финансы. В первом пенсионеры разбились на группы и соревновались на время в собирании пазла с изображением пятитысячной купюры. Затем участники отгадывали названия музыкальных композиций и содержимое черного чемоданчика. Все победители получили в подарок настоящие монеты номиналом 25 рублей, выпущенные Центробанком в этом году.
Во время обучения организаторы «Финансовых мудрецов» также проведут семинары и лекции по основам финансовой грамотности, научат пенсионеров, как обращаться за госуслугами и как защититься от мошенников.