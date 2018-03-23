Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:23, 23 марта 2018 604
 0    0

Рязанские спасатели «ликвидировали» последствия серьезного ДТП. Фото

Рязанские спасатели «ликвидировали» последствия серьезного ДТП. Фото

В Рязани на базе пожарной части №17 состоялись ежегодные соревнования по ликвидации ДТП среди пожарных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В современном мире вопросы ликвидации дорожно-транспортных происшествий имеют большое значение в связи с ростом количества автомобилей, поэтому важно постоянно совершенствовать свое мастерство, отрабатывать вопросы ликвидации последствий ДТП во время тренировок и соревнований. Сейчас все пожарно-спасательные подразделения Рязанской области обеспечены специальным оборудованием, что позволяет своевременно прийти на помочь» — сказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Рязанской области, полковник внутренней службы Андрей Анисин.

В соревнованиях, которые прошли во вторник, 20 марта, приняли участие десять пожарных частей Рязани. Каждая команда состояла из четырех человек.

Пожарный расчет должен был с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования вскрыть автомобиль, извлечь пострадавших и оказать им первую помощь. Оценивалось время выполнения каждого этапа, а также правильность и слаженность действий.

Победу одержала команда специализированной пожарной части №17, на втором месте — пожарно-спасательная часть №6. Третье место заняла пожарно-спасательная часть №2.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:52, 23 марта 2018
Рязанцев пригласили на первоапрельский забег
9:41, 23 марта 2018
Рязанская аптека неправильно хранила лекарства
9:23, 23 марта 2018
Рязанские спасатели «ликвидировали» последствия серьезного ДТП. Фото
9:00, 23 марта 2018
В Рязани отпраздновали Международный День кукольника. Фото
8:33, 23 марта 2018
В Рязани задержали закладчицу синтетики
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 049
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 22 355
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 375
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 079
Лариса Долина проголосовала в Рязани
14:05, 22 марта 2018 18 922
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 3
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум