Рязанские спасатели «ликвидировали» последствия серьезного ДТП. Фото

В Рязани на базе пожарной части №17 состоялись ежегодные соревнования по ликвидации ДТП среди пожарных подразделений. Об этом сообщила
«В современном мире вопросы ликвидации дорожно-транспортных происшествий имеют большое значение в связи с ростом количества автомобилей, поэтому важно постоянно совершенствовать свое мастерство, отрабатывать вопросы ликвидации последствий ДТП во время тренировок и соревнований. Сейчас все пожарно-спасательные подразделения Рязанской области обеспечены специальным оборудованием, что позволяет своевременно прийти на помочь» — сказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Рязанской области, полковник внутренней службы Андрей Анисин.
В соревнованиях, которые прошли во вторник, 20 марта, приняли участие десять пожарных частей Рязани. Каждая команда состояла из четырех человек.
Пожарный расчет должен был с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования вскрыть автомобиль, извлечь пострадавших и оказать им первую помощь. Оценивалось время выполнения каждого этапа, а также правильность и слаженность действий.
Победу одержала команда специализированной пожарной части №17, на втором месте — пожарно-спасательная часть №6. Третье место заняла пожарно-спасательная часть №2.