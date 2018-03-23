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16:13, 23 марта 2018 354
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Рязаньстат назвал самые экономные города региона

Рязаньстат назвал самые экономные города региона

Жители Сасова, Скопина и Касимова тратят меньше всего в регионе. Исследование провел Рязаньстат.

Эксперты составили рейтинг, учитывая уровень жизни региона. Показатель рассчитывается на основании сведений о стоимости товаров и услуг в сравнении с цифрами по стране. Согласно полученным данным, жители Сасова тратят на 14% меньше, чем жители России в целом. Расходы жителей Скопина и Касимова также оказались на 9% ниже общероссийских.

Рязанская область по показателю жизни заняла восьмое место в ЦФО. Стоимость товаров и услуг в регионе меньше на 7%, чем в России в целом.


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