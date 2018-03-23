Рязаньстат назвал самые экономные города региона

Жители Сасова, Скопина и Касимова тратят меньше всего в регионе. Исследование провел Рязаньстат.
Эксперты составили рейтинг, учитывая уровень жизни региона. Показатель рассчитывается на основании сведений о стоимости товаров и услуг в сравнении с цифрами по стране. Согласно полученным данным, жители Сасова тратят на 14% меньше, чем жители России в целом. Расходы жителей Скопина и Касимова также оказались на 9% ниже общероссийских.
Рязанская область по показателю жизни заняла восьмое место в ЦФО. Стоимость товаров и услуг в регионе меньше на 7%, чем в России в целом.