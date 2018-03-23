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10:41, 23 марта 2018 330
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Помещения рязанского училища связи выставят на аукцион

Помещения рязанского училища связи выставят на аукцион

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Помещения бывшего училища связи в Рязани выставят на аукцион. В четверг, 22 марта, на сайте облправительства опубликовали проект изменений в программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы.

В документе сообщается, что на торги планируют выставить два нежилых помещения на улице Каширина, 1 общей площадью 14,220 квадратных метров.

Напомним, в здании планируется появление научно-техничего центра для реализации IT-проектов. На эти цели уже выделили 80 млн рублей.

Ранее бывшее училище связи не смогли продать из-за отсутствия спроса.


© RZN.info

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