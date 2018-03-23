Помещения рязанского училища связи выставят на аукцион

Помещения бывшего училища связи в Рязани выставят на аукцион. В четверг, 22 марта, на сайте облправительства опубликовали проект изменений в программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы.
В документе сообщается, что на торги планируют выставить два нежилых помещения на улице Каширина, 1 общей площадью 14,220 квадратных метров.
Напомним, в здании планируется появление научно-техничего центра для реализации IT-проектов. На эти цели уже выделили 80 млн рублей.
Ранее бывшее училище связи не смогли