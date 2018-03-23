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Покупатели «Северной компании» получат ипотеку под 4,95% годовых. Как рассказали в пресс-службе компании, банки, работающие в Рязани, снижают процентные ставки по ипотеке для покупателей жилья у проверенных застройщиков.
«Посетители офиса компании на улице Соборной, 14/2 строение 1 могут обратиться напрямую к представителям крупнейших банков, которые здесь работают. Все они предлагают ипотеку на льготных условиях, согласно партнерскому договору с „Северной компанией“. В первый год процентную ставку можно снизить до 4,95%. Менеджеры застройщика готовы помочь узнать и сравнить условия в разных банках, рассчитать суммы платежей по кредиту, оформить заявку и помочь в сборе необходимой документации», — говорится в сообщении.