На Рязанском приборном заводе прошли учения МЧС

Главное управление МЧС по Рязанской области провело тренировочные пожарно-тактические учения на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ). В них участвовали сотрудники цеха переработки изделий из пластмасс.
По легенде, произошло возгорание промасленной ветоши рядом со станком с последующим переходом огня на оборудование. Создалась угроза распространения пожара по всему цеху.
В ходе учений отработали действия администрации и добровольной пожарной дружины до прибытия расчетов МЧС. Также проверили оперативную связь с охраной предприятия.
На объекте работали семь пожарных автомобилей, оснащенных необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием, и порядка 20 человек личного состава Федеральной противопожарной службы.
Действуя вместе, работники АО «ГРПЗ» и сотрудники МЧС за несколько минут ликвидировали условное возгорание.
«Учения прошли успешно, все службы сработали правильно, по инструкции, — отметил замначальника службы пожаротушения отряда Федеральной противопожарной службы по Рязанской области, майор внутренней службы Евгений Спорягин. — Отработаны способы эвакуации и спасения людей из задымленных помещений, способы и приемы подачи огнетушащих веществ к месту возгорания. В дальнейшем мы планируем продолжить изучение объекта и решение пожарно-тактических задач в АО „ГРПЗ“».