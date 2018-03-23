Машинка вместо телефона. Почта России прокомментировала ситуацию с посылкой для жительницы Касимова

В Почте России прокомментировали инцидент с жительницей Касимова, которая получила вместо смартфона
В пресс-службе управления RZN.info сообщили, что посылка поступила в отделение в целой упаковке без повреждений. То, что отправитель указал на посылке неверный адрес, выяснилось только после того, как коробку вскрыли.
Отмечается также, что по факту некорректного общения с клиентом проводится внутренняя проверка. «С сотрудниками будет проведен дополнительный инструктаж», — говорится в сообщении.
По вопросам, связанным с обслуживанием клиентов, можно обращаться по телефону горячей линии: