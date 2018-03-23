До Орехового озера будут ходить только автобусы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
Накануне в Лесопарке уже начали срезать контактную сеть.
Напомним, в парке появится
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
До Орехового озера будут ходить только автобусы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
Накануне в Лесопарке уже начали срезать контактную сеть.
Напомним, в парке появится
© RZN.info
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RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.