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15:29, 23 марта 2018 745
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До Орехового озера будут ходить только автобусы

До Орехового озера будут ходить только автобусы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

До Орехового озера будут ходить только автобусы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в Лесопарке уже начали срезать контактную сеть.

Напомним, в парке появится спорткомплекс «Под мостом», дорога станет пешеходной, а летний транспорт пустят по проезду Речников.


© RZN.info

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