В Спасске осудили пенсионерку за кражу из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба
Женщина украла из магазина продукты примерно на тысячу рублей. Против нее не стали возбуждать уголовное дело, ее действия квалифицировали как мелкое хищение чужого имущества (часть 1 статьи 7.27 КоАП РФ).
Дело рассмотрел мировой судья. На процессе женщина признала вину и раскаялась.
Назначая наказание, суд учел, что раньше пенсионерку не привлекали к административной ответственности, ее преклонный возраст, имущественное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств.
В итоге ей назначили штраф в тысячу рублей.