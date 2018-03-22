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13:19, 22 марта 2018 337
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В Спасске осудили пенсионерку за кражу из супермаркета

В Спасске осудили пенсионерку за кражу из супермаркета

В Спасске осудили пенсионерку за кражу из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Женщина украла из магазина продукты примерно на тысячу рублей. Против нее не стали возбуждать уголовное дело, ее действия квалифицировали как мелкое хищение чужого имущества (часть 1 статьи 7.27 КоАП РФ).

Дело рассмотрел мировой судья. На процессе женщина признала вину и раскаялась.

Назначая наказание, суд учел, что раньше пенсионерку не привлекали к административной ответственности, ее преклонный возраст, имущественное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге ей назначили штраф в тысячу рублей.


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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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