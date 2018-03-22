В Рязанской области участились сообщения об угрозах взрыва. Об этом в среду, 21 марта, сообщил врио начальника регионального УМВД Сергей Лебедев. Он выступил перед депутатами областной думы с отчетом о работе полиции за год.

В 2017 году число сообщений об угрозах взрыва увеличилось с 18 до 25, но все они оказались ложными. Всего в регионе зарегистрировали 9 542 преступления. Уровень преступности в регионе — один из самых низких в ЦФО — составил 846,9 посягательств на сто тысяч населения. По общему уровню раскрытия преступлений область занимает четвертое место среди субъектов ЦФО, тяжких и особо тяжких — седьмое место.

Сергей Лебедев отметил, что активно велась работа по борьбе с экстремизмом и терроризмом, организованными формам преступности, незаконным оборотом наркотиков, контролю за миграционными потоками.

В числе приоритетных задач регионального управления МВД — профилактика правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, охрана общественного порядка.

Спикер также заверил депутатов, что правоохранительные органы Рязанской области готовы к проведению Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 11 крупнейших городах России. «Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в нашем регионе, учитываем все негативные сценарии и готовы надежно обеспечить законность и порядок в этот период», — подчеркнул Лебедев.

За год в авариях погибли 223 человека

По данным 2017 года, в регионе произошло 1 818 ДТП, в которых погибли 223 человека и 2 513 пострадали. Число аварий с участием несовершеннолетних незначительно увеличилось до 261, однако количество погибших сократилось на 43%, до восьми человек.

После доклада Лебедев ответил на вопросы депутатов. Их интересовали проблемы качества оказываемых гражданам госуслуг, работа участковых и борьба с «группами смерти». Отвечая на вопрос о мерах по решению проблемы роста преступности в общественных местах, Лебедев обратил внимание, на недостаток кадров в подразделениях ППС.

«Также мы продолжаем реализацию проекта „Безопасный город“ и внедряем новую систему по распознаванию преступников на массовых мероприятиях, — добавил врио начальника регионального УМВД. — Все эти меры позволят более эффективно работать на улицах».

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2017 году к сведению.