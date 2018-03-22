Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:47, 22 марта 2018 247
 0    0

В Рязанской области участились сообщения об угрозах взрыва

В Рязанской области участились сообщения об угрозах взрыва

В Рязанской области участились сообщения об угрозах взрыва. Об этом в среду, 21 марта, сообщил врио начальника регионального УМВД Сергей Лебедев. Он выступил перед депутатами областной думы с отчетом о работе полиции за год.

В 2017 году число сообщений об угрозах взрыва увеличилось с 18 до 25, но все они оказались ложными. Всего в регионе зарегистрировали 9 542 преступления. Уровень преступности в регионе — один из самых низких в ЦФО — составил 846,9 посягательств на сто тысяч населения. По общему уровню раскрытия преступлений область занимает четвертое место среди субъектов ЦФО, тяжких и особо тяжких — седьмое место.

Сергей Лебедев отметил, что активно велась работа по борьбе с экстремизмом и терроризмом, организованными формам преступности, незаконным оборотом наркотиков, контролю за миграционными потоками.

В числе приоритетных задач регионального управления МВД — профилактика правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, охрана общественного порядка.

Спикер также заверил депутатов, что правоохранительные органы Рязанской области готовы к проведению Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 11 крупнейших городах России. «Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в нашем регионе, учитываем все негативные сценарии и готовы надежно обеспечить законность и порядок в этот период», — подчеркнул Лебедев.

За год в авариях погибли 223 человека

По данным 2017 года, в регионе произошло 1 818 ДТП, в которых погибли 223 человека и 2 513 пострадали. Число аварий с участием несовершеннолетних незначительно увеличилось до 261, однако количество погибших сократилось на 43%, до восьми человек.

После доклада Лебедев ответил на вопросы депутатов. Их интересовали проблемы качества оказываемых гражданам госуслуг, работа участковых и борьба с «группами смерти». Отвечая на вопрос о мерах по решению проблемы роста преступности в общественных местах, Лебедев обратил внимание, на недостаток кадров в подразделениях ППС.

«Также мы продолжаем реализацию проекта „Безопасный город“ и внедряем новую систему по распознаванию преступников на массовых мероприятиях, — добавил врио начальника регионального УМВД. — Все эти меры позволят более эффективно работать на улицах».

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2017 году к сведению.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:31, 22 марта 2018
«Касимовскому убийце» огласили приговор
12:15, 22 марта 2018
Аудиторы проверили работу «Рязаньавтодора»
11:47, 22 марта 2018
В Рязанской области участились сообщения об угрозах взрыва
11:45, 22 марта 2018
За талонами. Около рязанской поликлиники выстроилась очередь из десятков пациентов
11:17, 22 марта 2018
Рязанец грабил женщин на свиданиях и обливал зеленкой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 930
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 22 013
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 085
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 500
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 526
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум