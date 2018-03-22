В Рязанской области подешевели шоколадные конфеты и курица. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 4,4% (до 152,57 рубля за килограмм), курица — на 1,4% (до 103,15 рубля за килограмм) и шоколадные конфеты — на 1,4% (до 312,99 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Вновь значительно подорожали морковь — на 6,7% (до 23,73 рубля за килограмм), лук — на 5,6% (до 20,26 рубля за килограмм) и яблоки — на 4,3% (до 93,70 рубля за килограмм).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 34,75 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- морковь;
- масло сливочное 458,70 — рубля за килограмм;
- яйца 50,17 — рубля за десяток;
- пастеризованное молоко — 40,28 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 58,27 рубля за литр;
- печенье — 114,43 рубля за килограмм;
- творог — 222,87 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.