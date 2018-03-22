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17:39, 22 марта 2018 203
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В Рязанской области подешевели шоколадные конфеты и курица. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевели шоколадные конфеты и курица. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 4,4% (до 152,57 рубля за килограмм), курица — на 1,4% (до 103,15 рубля за килограмм) и шоколадные конфеты — на 1,4% (до 312,99 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Вновь значительно подорожали морковь — на 6,7% (до 23,73 рубля за килограмм), лук — на 5,6% (до 20,26 рубля за килограмм) и яблоки — на 4,3% (до 93,70 рубля за килограмм).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 34,75 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • морковь;
  • масло сливочное 458,70 — рубля за килограмм;
  • яйца 50,17 — рубля за десяток;
  • пастеризованное молоко — 40,28 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 58,27 рубля за литр;
  • печенье — 114,43 рубля за килограмм;
  • творог — 222,87 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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