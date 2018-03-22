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12:22, 22 марта 2018 87
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В Михайловском районе полицейские дважды раскрыли кражу одного и того же планшета

В Михайловском районе полицейские дважды раскрыли кражу одного и того же планшета

В Михайловском районе полицейские дважды раскрыли кражу одного и того же планшета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В пять утра в полицию обратился 53-летний житель поселка Октябрьский. Мужчина сообщил, что у него пропал из дома планшетный компьютер. Выяснилось, что гаджет украл собутыльник потерпевшего, когда хозяин квартиры пошел к знакомому за «добавкой». Вернувшись домой он обнаружил, что приятель его не дождался, вместе с ним пропал и планшет.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли устройство.

«Как оказалось, этот гаджет две недели назад уже похищали точно при таких же обстоятельствах. Во время застолья хозяин заснул, а один из гостей забрал компьютер. Полицейские также быстро раскрыли кражу и вернули похищенное владельцу, но выводов тот не сделал и образ жизни не изменил», — сообщила пресс-служба УМВД.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет колонии.


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