Строительство домов в центре Рязани вынесли на слушания

Строительство домов на улице Полевой вынесли на слушания. Постановление городской думы о их проведении официально опубликовали в четверг, 22 марта.
Несколько заявителей запросили использование под жилые здания участка площадью 2 0492 квадратных метров на улице Полевой, 73. Территория находится в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения, где этот вид разрешен условно.
Ранее там располагался склад предприятия, который позже снесли.
Слушания пройдут в среду, 11 апреля, в административном здании №107 по улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:00. До 11 апреля там же будут принимать замечания и предложения.