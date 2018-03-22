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11:58, 22 марта 2018 207
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Рязанские организации, поддерживающие инновационные проекты, начнут получать субсидии

Рязанские организации, поддерживающие инновационные проекты, начнут получать субсидии

Рязанские организации, поддерживающие инновационные проекты, теперь смогут получать субсидии. В среду, 21 марта, депутаты областной думы внесли изменения в законопроект «О государственной поддержке инновационной деятельности в Рязанской области».

Теперь субъекты инновационной инфраструктуры, которые предоставляют управленческие, материально-технические, информационные, кадровые консультационные услуги, могут получить господдержку в виде субсидий.

Как пояснил спикер областной думы Аркадий Фомин, закон направлен на поддержку новых отраслей и приблизит регион к созданию цифровой экономики.

«По сути, регион приступил к выполнению поручений послания президента. Владимир Путин сказал, что нам необходимо поддерживать и активно работать в новых отраслях, таких как цифровая экономика. И сейчас мы имеем возможность создать Рязанский инновационный научно-технологический центр. В этом центре будут созданы условия для реализации наработок, использования потенциала наших вузов, а также предприятий, работающих в сфере IT-технологий», — отметил Фомин.


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