Рязанка погасила долг после ареста iPhone

Рязанка погасила долг после ареста ее iPhone 7. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Рязанка задолжала 26 тысяч рублей. Судебный пристав установил расчетный счет должницы и взыскал денежные средства, находящиеся на нем.
Получив смс из банка о списании средств, рязанка «была крайне не довольна» и направилась в отдел судебных приставов. Там ей разъяснили, что даже после уведомления о возбуждении исполнительного производства, женщина не погасила задолженность, «последствием чего стали меры принудительного исполнения».
На прием к приставу рязанка пришла с iPhone 7, который в итоге у нее арестовали.
«Остаться без средства связи женщина никак не могла, поэтому в тот же день она погасила налоговую задолженность в полном объеме», — отмечается в сообщении.