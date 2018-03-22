Рязанец грабил женщин на свиданиях и обливал зеленкой

В Рязани задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в четырех нападениях на женщин. Об этом сообщила
В полицию обратились две рязанки 38 и 24 лет. Женщины размещали свои контакты на сайте знакомств. Подозреваемый предполагал, что они занимаются «оказанием интимных услуг» и договаривался о встречах в квартирах рязанок.
Женщины открывали двери «гостю», тот «с порога» начинал проявлять агрессию: угрожал ножом, похищал деньги и ценные вещи.
В частности, 24-летняя потерпевшая лишилась девяти тысяч рублей и золотых украшений — цепочки, серег и четырех колец. Во всех случаях нападавший обливал своих жертв зеленкой.
«Налетчиком» оказался 28-летний рязанец ранее судимый за кражу, разбой и угон автотранспорта. В январе 2018 года мужчина освободился из мест лишения свободы.
Полиция задержала злоумышленника в съемной квартире на улице Фрунзе, где он проживал.
Позже оперативники выяснили, что мужчина также напал на двух женщин 28 и 29 лет на улице Вокзальной. Избив их, налетчик отобрал два мобильных телефона.
Также от действий подозреваемого пострадала другая потерпевшая 32 лет, которая «под угрозой ножа лишилась денег, телефона, планшетного компьютера и ножа-мачете».
Полицейские изъяли часть похищенного — золотые изделия и телефоны.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Проводится расследование. Подозреваемого взяли под стражу.