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20:31, 22 марта 2018 310
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Рязанцев пригласили на открытие фотовыставки «ОНФ в моем регионе»

Рязанцев пригласили на открытие фотовыставки «ОНФ в моем регионе»

В понедельник, 26 марта, в библиотеке имени Горького в 15:00 пройдет открытие фотовыставки «ОНФ в моем регионе». Экспозиция продемонстрирует деятельность Общероссийского Народного фронта.

Как отмечают организаторы, основную часть выставки занимают результаты реализации приоритетных проектов ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», а также фотографии, посвященные экологической теме и патриотическим проектам.

На открытии экспозиции выступит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.


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