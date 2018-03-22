Рязанцев пригласили на открытие фотовыставки «ОНФ в моем регионе»

В понедельник, 26 марта, в библиотеке имени Горького в 15:00 пройдет открытие фотовыставки «ОНФ в моем регионе». Экспозиция продемонстрирует деятельность Общероссийского Народного фронта.
Как отмечают организаторы, основную часть выставки занимают результаты реализации приоритетных проектов ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», а также фотографии, посвященные экологической теме и патриотическим проектам.
На открытии экспозиции выступит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.