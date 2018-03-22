Мединский прокомментировал информацию о невыплате зарплат рабочим музея Рязанского кремля

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В Министерстве культуры прокомментировали информацию о невыплате зарплат рабочим музея Рязанского кремля. Как сообщили RZN.info, «задолженности по заработной плате перед рабочими на объекте в настоящее время не имеется».
Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудникам, работающим на строительстве музея не выплачивают зарплаты. В ведомстве отметили, что по состоянию на 22 марта 2018 года «задолженностей за выполненные строительно-монтажные работы по объекту» нет.
Напомним, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2018 года.