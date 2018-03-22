Клиенты «Дом.ru» посмотрят новый сезон «Нереального холостяка» за два дня до премьеры

В пятницу, 23 марта на ТВ-канале Sony Channel стартует третий сезон американского драматического сериала «Нереальный холостяк», одну из главных ролей в котором исполнил российский певец и актер Алексей Воробьев. Клиенты «Дом.ru» ТВ смогут посмотреть две первые серии сезона на канале «
В центре сюжета «Нереального холостяка» история съемочной группы популярного телешоу. Ради рекордных рейтингов создатели искажают правду и провоцируют героев.
«21 марта в группе „Дом.ru“ „ВКонтакте“ начнется
Sony Channel доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV», где транслируется 43 фильмовых канала.