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16:45, 22 марта 2018 118

Клиенты «Дом.ru» посмотрят новый сезон «Нереального холостяка» за два дня до премьеры

Клиенты «Дом.ru» посмотрят новый сезон «Нереального холостяка» за два дня до премьеры

В пятницу, 23 марта на ТВ-канале Sony Channel стартует третий сезон американского драматического сериала «Нереальный холостяк», одну из главных ролей в котором исполнил российский певец и актер Алексей Воробьев. Клиенты «Дом.ru» ТВ смогут посмотреть две первые серии сезона на канале «Дом.ru Гид» за два дня до премьеры — 21 и 22 марта в 21:00 по московскому времени. Канал доступен всем абонентам цифрового и аналогового ТВ оператора на 40-й и 22-й кнопке соответственно.

В центре сюжета «Нереального холостяка» история съемочной группы популярного телешоу. Ради рекордных рейтингов создатели искажают правду и провоцируют героев.

«21 марта в группе „Дом.ru“ „ВКонтакте“ начнется конкурс для поклонников сериала. Участникам необходимо ответить на вопросы об Алексее Воробьеве. Победители смогут выиграть персональное видеопоздравление от Алексея, его фото с автографом, один из двух фитнес-трекеров с интеллектуальным пульсометром или телефон Sony Xperia X Perfomance. Итоги розыгрыша подведут 29 марта», — рассказали в пресс-службе оператора.

Sony Channel доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV», где транслируется 43 фильмовых канала.


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