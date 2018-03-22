Филиал «Рязаньэнерго» подготовил электросети к работе во время паводка

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подготовил электросети к стабильной работе и надежному электроснабжению потребителей в сезон весеннего половодья.
Энергетики осмотрели переходы воздушных линий (ВЛ) через реки, проверили состояние фундаментов опор и защиты их оснований от ледохода в поймах рек и местах, которые могут быть подвержены размыву. Энергообъекты и участки ВЛ, расположенные в зонах возможного подтопления, а также электроустановки, питающие социально значимые объекты, будут находиться под особым контролем сотрудников Рязаньэнерго на протяжении всего периода паводка.
«Бригады оснащены инвентарем, экипировкой и средствами защиты для проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечены схемами заездов на подстанции и участки ВЛ с указанием возможных водных и других препятствий, а также способами их преодоления и путями объездов. Проведена дополнительная проверка средств связи, транспорта, стационарных и передвижных насосов, плавательных средств и другой спецтехники для предотвращения и оперативной ликвидации возможных последствий подтопления электросетевых объектов», — рассказали в пресс-службе филиала.
Персонал прошел противоаварийные тренировки
Резервные источники систем электроснабжения подготовили к работе и экстренной транспортировке в случае необходимости. Для быстрого реагирования в случае угрозы или возникновения нештатных ситуаций наладили взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС по Рязанской области, гидрометеорологической службой и районными администрациями. Персонал прошел противоаварийные тренировки и инструктажи, в том числе об оказании первой помощи пострадавшим на воде.
«Ежегодный план мероприятий по подготовке к периоду активного таяния снега разработали и реализовали с учетом опыта работы в предыдущие весенние сезоны и прогнозов метеорологов. В этом году интенсивность паводка ожидается в пределах среднегодовых значений», — говорится в сообщении.