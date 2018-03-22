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12:55, 22 марта 2018 341

«Элекс» наградил победителей интеллектуального конкурса «Серебрум»

«Элекс» наградил победителей интеллектуального конкурса «Серебрум»

«Элекс» наградил победителей интеллектуального конкурса для молодежи «Серебрум 2018», который прошел с 16 по 18 марта на базе лагеря «Звездный».

Проходя заочные этапы, рязанские школьники проявили знания в точных науках: математике, физике, астрономии, информатике. В финале они выполнили в общей сложности более двух тысяч заданий. В результате ценные призы от «Элекс» получили 25 победителей. Главным подарком стал цифровой широкоформатный телевизор.

Интеллектуальный конкурс «Серебрум» проводится в Рязанской области с 2012 года. В 2017 году он получил президентский грант.

«Конкурс стимулирует интерес к учебе у талантливых детей, которые в будущем внесут новое в развитие науки и образования», — отметили в пресс-службе «Элекс».


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