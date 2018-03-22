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16:25, 22 марта 2018 169

Для рязанских школьников провели форум инновационных проектов

Для рязанских школьников провели форум инновационных проектов

В школе №43 провели образовательный форум инновационных проектов «Время твоих возможностей», который прошел при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Мероприятие стало очередным совместным проектом РНПК и учебного учреждения, направленным на профессиональную ориентацию школьников.

Участниками форума стали старшеклассники из 23 школ города, они посетили тренинги, направленные на развитие личности, встретились с преподавателями РГРТУ и представили свои проекты.

Перед школьниками выступили учащиеся «Роснефть-классов», которые вместе с тренерами рассказали о том, как лучше добиваться успеха. Они также пригласили юных рязанцев поучаствовать в интеллектуальном турнире и поработать в проектно-исследовательских лабораториях.

На форуме также наградили учеников «Роснефть-классов», которые заняли призовые места в школьных и университетских олимпиадах по химии и физике.


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