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12:15, 22 марта 2018 165
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Аудиторы проверили работу «Рязаньавтодора»

Аудиторы проверили работу «Рязаньавтодора»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Аудиторы проверили работу «Рязаньавтодора». Об этом в среду, 21 марта, сообщил председатель региональной Контрольно-счетной палаты Валерий Ионов, отвечая на вопрос на заседании областной думы. Он выступил перед депутатами с отчетом о деятельности за 2017 год.

Ранее парламентарии поручали провести аудит предприятия «Рязаньавтодор» в части анализа договоров аренды дорожной техники. Валерий Ионов отметил, что в ходе проверки выявили ряд недостатков, в том числе и в хозяйственной деятельности предприятия, но замечаний по аренде дорожной техники не возникло.

Всего в прошлом году рязанские аудиторы провели 26 контрольных и три экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых провели десять проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, две внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС. Объектами аудита являлись 101 организация и учреждение. Общий объем средств, прошедших оценку, превысил 4,4 млрд рублей.

Кроме того, в рамках второго экспертно-аналитического мероприятия провели аудит в сфере закупок для обеспечения госнужд региона в части определения начальной максимальной цены по контрактам, заключенным в 2016 году.

Также оценили эффективность предоставления налоговых льгот коммерческим организациям и эффективности мер господдержки инвесторов за счет средств облбюджета. Объем выявленных финансовых нарушений и недополученных доходов оценили в 10,1 миллиона рублей. По всем установленным фактам направили 51 представление с предложениями об устранении недостатков, 46 из которых уже выполнены, еще по пяти срок реализации продлен и они остаются на контроле.

Также депутаты затронули темы эффективности расходования средств на ремонт дорог, усиления претензионной работы и сотрудничества с другими регионами.

По итогам обсуждения отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 2017 год депутаты приняли к сведению.


© RZN.info

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