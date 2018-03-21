В Скопине задержали преступную группировку, которая продавала оружие. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Согласно обвинению, 41-летний мужчина в 2014 году купил 96 патронов калибра 9 мм, две ручные сколочные гранаты с взрывателями, а также самодельное взрывное устройство, которые хранил в тайниках в своей квартире и на улице.
Полицейские в 2017 году обнаружили и изъяли у него боеприпасы.
Кроме того, в 2016 году обвиняемый организовал группу по незаконному обороту огнестрельного оружия, с целью получения дохода. Один из сообщников должен был приобретать боеприпасы, изготавливать боевое огнестрельное оружие, устанавливать цену и передавать его обвиняемому.
Двое других должны были искать покупателей и продавать им оружие.
Преступную деятельность группы, в состав в которой входили четыре человека, пресекли в 2017 году сотрудники полиции.