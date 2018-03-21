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13:12, 21 марта 2018 452
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В Рязани завысили стоимость капремонта филармонии

В Рязани завысили стоимость капремонта филармонии

В Рязани завысили стоимость капремонта филармонии. Об этом в среду, 21 марта, сообщил председатель региональной Контрольно-счетной палаты Валерий Ионов.

По его словам, аудиторы выявили завышение сметы ремонта фойе на 690 тысяч рублей, что составило четыре процента от всех работ. В итоге заказчик переутвердил смету, а подрядчик благоустроил гардеробную на эту же сумму.

Как отметил Ионов, по итогам проверки директор учреждения написала заявление по собственному желанию.

Напомним, Галина Соколова возглавляла филармонию в 2011—2012 годах, а также с 2014 по 2017 год. Свой пост она покинула в ноябре прошлого года. Ее место заняла бывший зампред рязанского правительства Елена Буняшина.


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