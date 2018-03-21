В Рязани завысили стоимость капремонта филармонии. Об этом в среду, 21 марта, сообщил председатель региональной Контрольно-счетной палаты Валерий Ионов.
По его словам, аудиторы выявили завышение сметы ремонта фойе на 690 тысяч рублей, что составило четыре процента от всех работ. В итоге заказчик переутвердил смету, а подрядчик благоустроил гардеробную на эту же сумму.
Как отметил Ионов, по итогам проверки директор учреждения написала заявление по собственному желанию.
Напомним, Галина Соколова возглавляла филармонию в 2011—2012 годах, а также