Суд запретил рязанке построить дом на территории кремля. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Истцу принадлежит земельный участок с ветхим домом, который она решила снести и построить на его месте новый. Женщина обратилась в горадминистрацию с заявлением о выдаче разрешения, но получила отказ.
Советский райсуд установил, что участок расположен в границах территории культурного объекта федерального значения — «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные сооружения ХII-ХIХ веков» и одновременно в охранной зоне Рязанского кремля.
Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу истца, оставил решение об отказе исковых требований без изменений.