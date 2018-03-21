Старожиловским студентам рассказали об учебе в агроуниверситете и работе в АПК

Старожиловским студентам рассказали о возможности учебы в Рязанском агротехническом университете, а также о трудоустройстве в АПК. Встреча с учащимися прошла в старожиловском техникуме.
«Сегодня агропромышленный комплекс предлагает молодежи интересную работу и достойную зарплату, а в Рязанской области молодые специалисты АПК могут рассчитывать еще и на солидные меры поддержки», — отметила председатель Рязанского отделения РССМ Наталья Федякова.
По ее словам, при трудоустройстве в АПК молодым специалистам выплачивают единовременное и ежемесячные пособия в течение первых трех лет работы. Кроме того, предусмотрены соцвыплаты на строительство или покупку жилья в размере до 90% от его стоимости.
Проректор РГАТУ Ирина Федоскина, в свою очередь, рассказала об университете. «В нашем вузе созданы очень хорошие условия для учебы и активной студенческой жизни, а выпускники РГАТУ никогда не останутся без работы», — подчеркнула она.
После официальной встречей перед студентами выступили творческие коллективы рязанского «Сельхоза».