Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 21 марта 2018 153

Старожиловским студентам рассказали об учебе в агроуниверситете и работе в АПК

Старожиловским студентам рассказали об учебе в агроуниверситете и работе в АПК

Старожиловским студентам рассказали о возможности учебы в Рязанском агротехническом университете, а также о трудоустройстве в АПК. Встреча с учащимися прошла в старожиловском техникуме.

«Сегодня агропромышленный комплекс предлагает молодежи интересную работу и достойную зарплату, а в Рязанской области молодые специалисты АПК могут рассчитывать еще и на солидные меры поддержки», — отметила председатель Рязанского отделения РССМ Наталья Федякова.

По ее словам, при трудоустройстве в АПК молодым специалистам выплачивают единовременное и ежемесячные пособия в течение первых трех лет работы. Кроме того, предусмотрены соцвыплаты на строительство или покупку жилья в размере до 90% от его стоимости.

Проректор РГАТУ Ирина Федоскина, в свою очередь, рассказала об университете. «В нашем вузе созданы очень хорошие условия для учебы и активной студенческой жизни, а выпускники РГАТУ никогда не останутся без работы», — подчеркнула она.

После официальной встречей перед студентами выступили творческие коллективы рязанского «Сельхоза».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:31, 21 марта 2018
В Скопине задержали преступную группировку, которая продавала оружие
16:27, 21 марта 2018
Старожиловским студентам рассказали об учебе в агроуниверситете и работе в АПК
16:03, 21 марта 2018
Суд запретил рязанке построить дом на территории кремля 1
15:43, 21 марта 2018
Нефтезавод организовал для рязанских школьников экскурсию на ферму
15:36, 21 марта 2018
В Касимове сын дважды обокрал мать
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 831
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 750
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 896
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 164
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 432
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум