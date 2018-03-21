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18:21, 21 марта 2018 310
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Сасовца осудят за избиение 86-летнего родственника

Сасовца осудят за избиение 86-летнего родственника

Фото: Pixabay.com

Жителя Сасовского района осудят за избиение пожилого родственника, совершенное два года назад. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи установили, что в марте 2016 года обвиняемый был в гостях у своего 86-летнего родственника. Мужчины выпивали.

«Отказ хозяина дома продолжить употребление спиртного, вызвал недовольство находящегося в состоянии алкогольного опьянения гостя, который стал избивать пожилого мужчину, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив множественные переломы ребер, носа, а также раны в области лица, создавшие угрозу для жизни потерпевшего и относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

От травм мужчина потерял сознание, а обвиняемый скрылся.

Отмечается, что производство предварительного следствия неоднократно приостанавливали. Обвиняемый настаивал, что его родственник получил травмы по собственной неосторожности при падении.

Следователи доказали причастность 45-летнего мужчины к совершению преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).


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