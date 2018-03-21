Сасовца осудят за избиение 86-летнего родственника

Жителя Сасовского района осудят за избиение пожилого родственника, совершенное два года назад. Об этом в среду, 21 марта,
Следователи установили, что в марте 2016 года обвиняемый был в гостях у своего 86-летнего родственника. Мужчины выпивали.
«Отказ хозяина дома продолжить употребление спиртного, вызвал недовольство находящегося в состоянии алкогольного опьянения гостя, который стал избивать пожилого мужчину, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив множественные переломы ребер, носа, а также раны в области лица, создавшие угрозу для жизни потерпевшего и относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.
От травм мужчина потерял сознание, а обвиняемый скрылся.
Отмечается, что производство предварительного следствия неоднократно приостанавливали. Обвиняемый настаивал, что его родственник получил травмы по собственной неосторожности при падении.
Следователи доказали причастность 45-летнего мужчины к совершению преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).