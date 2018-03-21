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9:48, 21 марта 2018 279
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Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа

Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа

Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа. Об этом сообщили на сайте Спасского райсуда.

По версии следствия, пьяная женщина на кухне своего дома поссорилась с мужем из-за того, что он хотел выйти из дома в поисках спиртного. Подозреваемая взяла в руки нож и нанесла два удара в область шеи.

С полученным травмами пострадавшего госпитализировали в Шиловскую НРБ, где он скончался.

Расследование завершить не удалось, поскольку «необходимо выполнить следственные и процессуальные действия направленные на завершение расследования». Ходатайство следователя удовлетворили.

Постановление не вступило в законную силу.


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