Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа. Об этом сообщили на
По версии следствия, пьяная женщина на кухне своего дома поссорилась с мужем из-за того, что он хотел выйти из дома в поисках спиртного. Подозреваемая взяла в руки нож и нанесла два удара в область шеи.
С полученным травмами пострадавшего госпитализировали в Шиловскую НРБ, где он скончался.
Расследование завершить не удалось, поскольку «необходимо выполнить следственные и процессуальные действия направленные на завершение расследования». Ходатайство следователя удовлетворили.
Постановление не вступило в законную силу.