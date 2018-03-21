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13:07, 21 марта 2018 348
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Рязанцам предложили поухаживать за птенцами журавлей

Рязанцам предложили поухаживать за птенцами журавлей

Рязанцам предложили поухаживать за птенцами журавлей. Информация об этом появилась на сайте Окского заповедника.

Волонтеры будут кормить птиц, убирать вольеры, помогать сотрудникам питомника в хозяйственных работах и благоустройстве.

«Требования к кандидатам. Хорошая физическая подготовка и отсутствие аллергии на растения центральной части России, хлорсодержащие чистящие средства, перо и помет птиц, пыль и опилки, на такие продукты, как рыба, творог, зерно, морковь, яйца. Вам придется работать именно с этими аллергенами, поэтому будет разумнее учесть данные требования», — говорится в сообщении.

Кроме этого, у волонтеров должны быть коротко стриженные ногти без лака. Желающим ухаживать за птицами не стоит носить кольца и пользоваться сильно пахнущими духами.

Всем волонтерам выдадут резиновые перчатки и респираторы.

Отмечается, что в питомнике нужно будет работать не меньше двух недель.

Анкеты можно прислать до 20 апреля на электронную почту kondrakova92@gmail.com. Сезон размножения журавлей — с мая по август.

Фото сайта Окского заповедника


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