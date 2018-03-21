Рязанцам предложили поухаживать за птенцами журавлей. Информация об этом
Волонтеры будут кормить птиц, убирать вольеры, помогать сотрудникам питомника в хозяйственных работах и благоустройстве.
«Требования к кандидатам. Хорошая физическая подготовка и отсутствие аллергии на растения центральной части России, хлорсодержащие чистящие средства, перо и помет птиц, пыль и опилки, на такие продукты, как рыба, творог, зерно, морковь, яйца. Вам придется работать именно с этими аллергенами, поэтому будет разумнее учесть данные требования», — говорится в сообщении.
Кроме этого, у волонтеров должны быть коротко стриженные ногти без лака. Желающим ухаживать за птицами не стоит носить кольца и пользоваться сильно пахнущими духами.
Всем волонтерам выдадут резиновые перчатки и респираторы.
Отмечается, что в питомнике нужно будет работать не меньше двух недель.
Анкеты можно прислать до 20 апреля на электронную почту
Фото сайта Окского заповедника