Оксана Любимова провела совещание на тему «бережливого производства»

Во вторник, 20 марта, Оксана Любимова провела совещание по вопросам внедрения принципов «бережливого производства» в центре государственной кадастровой оценки. Об этом сообщили на
Участники встречи определили перспективы дальнейшего совершенствования механизмов «бережливого производства», к внедрению которых центр приступил с февраля этого года. Также были даны рекомендации по организации офисной логистики. За время реализации проекта специалисты уже отметили эффективность некоторых инструментов.
Напомним, с августа 2017 года Оксана Любимова является руководителем АНО «Центр бережливого производства Рязанской области». В феврале супруга главы региона выступила с
Первый пилотный проект реализовали на «Хлебозаводе № 3».