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16:58, 21 марта 2018 625
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Оксана Любимова провела совещание на тему «бережливого производства»

Оксана Любимова провела совещание на тему «бережливого производства»

Во вторник, 20 марта, Оксана Любимова провела совещание по вопросам внедрения принципов «бережливого производства» в центре государственной кадастровой оценки. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Участники встречи определили перспективы дальнейшего совершенствования механизмов «бережливого производства», к внедрению которых центр приступил с февраля этого года. Также были даны рекомендации по организации офисной логистики. За время реализации проекта специалисты уже отметили эффективность некоторых инструментов.

Напомним, с августа 2017 года Оксана Любимова является руководителем АНО «Центр бережливого производства Рязанской области». В феврале супруга главы региона выступила с докладом, в котором отметила: «Цель нашей команды — сократить сроки, трудозатраты и расходы на производстве после внедрения системы».

Первый пилотный проект реализовали на «Хлебозаводе № 3».


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