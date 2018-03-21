Во вторник, 20 марта, прошло заседание антинаркотической комисси Рязанской области.
Николай Любимов отметил, что в 2017 году наркоситуация в регионе улучшилась: число наркоманов в возрасте 18-20 по сравнению с 2016 годом снизилось почти наполовину.
В сообщении отметили, что число несовершеннолетних под диспансерным наблюдением уменьшилось более чем в три раза, а количество отравлений «спайсами» — в пять.
«Борьбу с распространением наркотиков нужно продолжить по всем направлениям. Особое внимание следует уделять превентивным мерам, — подчеркнул губернатор. — Всем профильным службам, общественным организациям нужно укреплять межведомственное взаимодействие, объединить усилия и направить их на поиск новых форм и методов профилактики».