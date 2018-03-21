Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:20, 21 марта 2018 149
 0    0

Наркоситуация в Рязанской области улучшилась — Любимов

Наркоситуация в Рязанской области улучшилась — Любимов

Во вторник, 20 марта, прошло заседание антинаркотической комисси Рязанской области.

Николай Любимов отметил, что в 2017 году наркоситуация в регионе улучшилась: число наркоманов в возрасте 18-20 по сравнению с 2016 годом снизилось почти наполовину.

В сообщении отметили, что число несовершеннолетних под диспансерным наблюдением уменьшилось более чем в три раза, а количество отравлений «спайсами» — в пять.

«Борьбу с распространением наркотиков нужно продолжить по всем направлениям. Особое внимание следует уделять превентивным мерам, — подчеркнул губернатор. — Всем профильным службам, общественным организациям нужно укреплять межведомственное взаимодействие, объединить усилия и направить их на поиск новых форм и методов профилактики».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:26, 21 марта 2018
Аудиторы выявили нарушения по выплате зарплаты в рязанской музыкальной школе
10:20, 21 марта 2018
Наркоситуация в Рязанской области улучшилась — Любимов
10:13, 21 марта 2018
За три месяца до концерта Бузовой в Рязани раскупили почти полторы тысячи билетов
10:00, 21 марта 2018
Рязанцу назначили срок за хранение наркотиков
9:53, 21 марта 2018
Рязань вошла в десятку городов для недорогих путешествий с детьми
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 743
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 408
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 801
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 18 941
Лариса Долина проголосовала в Рязани
12:41, 7 марта 2018 17 668
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум