На здании рязанского «Политеха» могут установить новую памятную доску. Этот вопрос обсудили на заседании комитета гордумы по вопросам социальной сферы.
Предполагается, что на табличке напишут: «В актовом зале Рязанской 1-й мужской гимназии в августе 1837 года гимназисту-поэту Якову Полонскому от имени наследника русского престола цесаревича Александра Николаевича, будущего императора России Александра II, после торжественного молебна директором гимназии Николаем Николаевичем Семеновым были вручены в футляре золотые часы».
Окончательное решение по установке доски примут на ближайшем заседании думы.