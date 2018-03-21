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17:41, 21 марта 2018 175
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На здании рязанского «Политеха» могут установить новую памятную доску

На здании рязанского «Политеха» могут установить новую памятную доску

На здании рязанского «Политеха» могут установить новую памятную доску. Этот вопрос обсудили на заседании комитета гордумы по вопросам социальной сферы.

Предполагается, что на табличке напишут: «В актовом зале Рязанской 1-й мужской гимназии в августе 1837 года гимназисту-поэту Якову Полонскому от имени наследника русского престола цесаревича Александра Николаевича, будущего императора России Александра II, после торжественного молебна директором гимназии Николаем Николаевичем Семеновым были вручены в футляре золотые часы».

Окончательное решение по установке доски примут на ближайшем заседании думы.


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