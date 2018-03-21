Ковалев оценил проведение выборов в Рязанской области

Сенатор Олег Ковалев оценил проведение выборов президента России в Рязанской области. По его словам, регион справился «достойно».
«Каких-либо значимых нарушений в ходе голосований не было, а явка оказалась рекордно высокой, как и процент проголосовавших за Путина. Все это говорит о высоком уровне доверия к действующей власти», — сказал Ковалев корреспонденту RZN.info.
Напомним, выборы проходили в воскресенье, 18 марта. За Владимира Путина проголосовали 458 тысяч 882 рязанца. Явка на выборах составила 65,14%.