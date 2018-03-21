Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:55, 21 марта 2018 363
 0    0

Ковалев оценил проведение выборов в Рязанской области

Ковалев оценил проведение выборов в Рязанской области

Сенатор Олег Ковалев оценил проведение выборов президента России в Рязанской области. По его словам, регион справился «достойно».

«Каких-либо значимых нарушений в ходе голосований не было, а явка оказалась рекордно высокой, как и процент проголосовавших за Путина. Все это говорит о высоком уровне доверия к действующей власти», — сказал Ковалев корреспонденту RZN.info.

Напомним, выборы проходили в воскресенье, 18 марта. За Владимира Путина проголосовали 458 тысяч 882 рязанца. Явка на выборах составила 65,14%.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
15:55, 21 марта 2018
Ковалев оценил проведение выборов в Рязанской области
13:52, 20 марта 2018
Любимов переведет рязанских чиновников на планшеты
13:39, 20 марта 2018
Высылаемые российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
12:54, 20 марта 2018
Рязанская область будет сотрудничать с Китаем
10:44, 20 марта 2018
Бывшего президента Франции взяли под стражу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 831
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 750
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 896
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 164
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 432
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум