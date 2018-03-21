Дело о серии краж из фур передали в рязанский суд

Прокуратура Рязанского района передала в суд дело о серии краж из фур, сообщило в среду, 21 марта, издательство «
Следователи установили, что с 2016 года обвиняемые совершили не менее восьми краж. Причиненный ими ущерб превысил 1 200 000 рублей.
Так, в апреле 2016 года обвиняемые забрали из одной фуры обувь почти на 19 тысяч рублей, из другой — колбасу и мясо на 87 тысяч.
В мае 2016 года около кафе в Александро-Невском районе несколько человек взломали замок на дверях полуприцепа-рефрижератораLamberet ООО «МАН» и украли рыбу на 94 тысячи рублей. В том же месяце они похитили товары на 33 тысячи рублей из фуры «Магнита».
Отмечается, что один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому он помогает в расследовании дела, поиске украденного и изобличении других участников преступления.