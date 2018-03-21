Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:47, 21 марта 2018 253
 0    0

Дело о серии краж из фур передали в рязанский суд

Дело о серии краж из фур передали в рязанский суд

Прокуратура Рязанского района передала в суд дело о серии краж из фур, сообщило в среду, 21 марта, издательство «Пресса».

Следователи установили, что с 2016 года обвиняемые совершили не менее восьми краж. Причиненный ими ущерб превысил 1 200 000 рублей.

Так, в апреле 2016 года обвиняемые забрали из одной фуры обувь почти на 19 тысяч рублей, из другой — колбасу и мясо на 87 тысяч.

В мае 2016 года около кафе в Александро-Невском районе несколько человек взломали замок на дверях полуприцепа-рефрижератораLamberet ООО «МАН» и украли рыбу на 94 тысячи рублей. В том же месяце они похитили товары на 33 тысячи рублей из фуры «Магнита».

Отмечается, что один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому он помогает в расследовании дела, поиске украденного и изобличении других участников преступления.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:47, 21 марта 2018
Дело о серии краж из фур передали в рязанский суд
20:51, 21 марта 2018
Рязанский облсуд оставил без изменения приговор бывшему следователю
19:02, 21 марта 2018
Рязанцы поддержали строительство многоэтажки рядом с УРТ в Горроще 2
18:21, 21 марта 2018
Сасовца осудят за избиение 86-летнего родственника
17:41, 21 марта 2018
На здании рязанского «Политеха» могут установить новую памятную доску
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 887
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 21 935
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 988
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 368
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 472
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум