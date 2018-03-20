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22:15, 20 марта 2018 58
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Жители Рыбного устроили флешмоб в соцсетях

Жители Рыбного устроили флешмоб в соцсетях

На улице Дубинина в промежутке домов №8 и №10 в Рыбном не убрали спиленные деревья. Об этом RZN.info рассказал местная жительница.

Девушка отметила, что деревья начали вывозить днем во вторник, 20 марта, но уборку прекратили. «В итоге вырубленные ветки остались лежать во дворе», — пожаловалась женщина.

Позже рыбновцы устроили флешмоб в соцсетях, публикуя фотографии спиленных веток деревьев в разных районах города.

«Когда уберут эту кучу??? Все кусты обрубили еще 15 марта и бросили! Куда смотрит управляющая компания!», — отметил один из пользователей.

Напомним, в центре Рыбного обнаружили спиленные ветки деревьев, сваленные в кучу. В администрации пообещали убрать их в ближайшее время.

Фото портала «Rybnoe.net»


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